Fast and Furious 10: Charlize Theron pubblica le prime immagini dal set

Soltanto pochi giorni fa Vin Diesel ha annunciato che Fast & Furious 10 è entrato in produzione. I protagonisti del franchise torneranno presto sui nostri schermi e tra questi ci sarà anche Charlize Theron, interprete di Cipher. Proprio l'attrice ci ha mostrato le prime immagini di F10 su Instagram.

Nelle foto in questione Theron, che è apparsa già nel film del 2017 e in F9, posa a braccia incrociate con accanto due dei protagonisti, mentre nel secondo scatto guarda in basso tra una ripresa e l'altra. "She's back baby. FastX @thefastsaga" ha scritto l'attrice nella didascalia che accompagna le immagini in bianco e nero.

Ma non è finita qui, perché Theron ha anche condiviso una foto con il nuovo arrivato Jason Momoa, che sarà il cattivo nel prossimo episodio della saga. Nello scatto i due colleghi si abbracciano, e l'attrice scrive: "Guardate chi ha deciso di unirsi alla festa".

Come sappiamo Fast X darà il via alla fine del franchise, che sarà divisa in due parti, e vedrà al timone ancora una volta Justin Lin, che ha diretto quasi la metà dei film della saga. Oltre all'arrivo di Momoa, anche Brie Larson si è unita al cast, che vedrà il ritorno dei pilastri della saga di Fast and Furious. Rivedremo dunque Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Sung Kang, Ludacris, Jordana Brewster, Tyrese Gibson e Nathalie Emmanuel, ma anche Cardi B, che aveva precedentemente fatto un cameo in F9.