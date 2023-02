Fast and Furious 10, il cast commenta il cameo della figlia di Paul Walker!

Fast and Furious 10 segnerà l'esordio di tantissimi nuovi volti del franchise, tra cui anche Meadow Walker, figlia del compianto Paul Walker scomparso nel 2013. Diversi membri del cast, tra cui Vin Diesel e Michelle Rodriguez che hanno parlato del loro rapporto con la giovane.

In particolare Vin Diesel ha un rapporto molto profondo con la giovane. Dopo la morte di Walker ha infatti vestito per la ragazza un ruolo quasi da padre, affiancandola in diversi step della sua vita. Addirittura, Diesel ha accompagnato Meadow Walker all'altare nel giorno del suo matrimonio. "C'è una sensazione meravigliosa e ricca quando puoi realizzare il desiderio di qualcuno. Se sei abbastanza fortunato nella vita da poterlo fare, cosa c'è di meglio di così?" ha detto l'attore.

"È davvero difficile andare avanti senza una benedizione di qualche tipo da quella famiglia perché è tutto... Senza l' amore di Meadow, Cody e la famiglia, saremmo un po' persi" a parlare questa volta è stata Michelle Rodriguez che ha ringraziato tutti i familiari di Walker per il contributo dato sia nell'affrontare la morte dell'attore che nel realizzare i capitoli successivi della saga. "Sta solo dicendo addio a Paul... Penso che ci fosse molto amore e classe in quel film. C'era cuore e buone intenzioni... È stato un buon saluto" ha concluso l'attrice.

In occasione dell'uscita del film, vi proponiamo l'adrenalinico trailer di 4 minuti di Fast and Furious 10. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!