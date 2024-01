Fast 11, Jason Momoa non ha letto lo script ma è certo: 'È divertente fare il villain'

Mentre la data di pubblicazione prevista per Fast 11 si avvicina sempre di più, una delle star più attese del nuovo capitolo del franchise ha rivelato di non aver ancora potuto leggere la sceneggiatura per quanto si dica assolutamente entusiasta di tornare a interpretare il cattivo delle nuove avventure di Toretto e della sua banda.

Dopo aver parlato della probabile trama di Fast 11, torniamo a rivolgere il nostro sguardo sulla saga cominciata nell’ormai lontano 2001 per riportare le dichiarazioni rilasciate a Variety dall’interprete di Aquaman.

A dispetto delle parole di Vin Diesel, sicuro che il film potrà debuttare nell’aprile del 2025, Momoa ha candidamente ammesso di non aver ancora avuto modo di leggere lo script relativo al nuovo film di Louis Leterrier, assicurando allo stesso tempo di essere molto felice di poter tornare nel ruolo di villain: “Ho esposto le mie idee e vedremo dove si andrà a parare. C’è ancora molto da fare. Sarà divertente. È divertente interpretare il cattivo. È, anzi, meraviglioso interpretare il cattivo”.

Una produzione, dunque, certamente travagliata per la nuova opera di una delle saghe action più di successo degli ultimi vent'anni e, in attesa di capire quando potremo finalmente scoprire qualcosa di più sulla realizzazione del film, vi lasciamo alla promessa fatta da Vin Diesel a Paul Walker all'alba del primo The Fast and The Furious.