La Fase 4 del MCU potrebbe portare ad un eventuale Avengers 5: Annihilation

Con Avengers: Endgame alle spalle e Spider-Man: Far From Home vicinissimo all'esordio, la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe si appresta a giungere alla sua definitiva conclusione, portando a compimento un arco narrativo durato undici anni e noto come Infinity Saga.

Naturalmente Kevin Feige e compagnia stanno già lavorando alla Fase 4 (e possibilmente anche alla Fase 5 e alla Fase 6, stando a quanto ha recentemente dichiarato la mente dietro al MCU), ma i piani riguardanti il prossimo arco narrativo sono tenuti top secret.

Naturalmente però questo non ferma le speculazioni: secondo i più la celebre saga Marvel Comics Annihilation sarà la fonte di ispirazione principale per le prossime Fasi del MCU: la storia, una delle preferite dei lettori, offrirebbe tantissimi spunti ai Marvel Studios visto il suo ampio respiro, fatto di saga principale e tanti cross-over, e soprattutto rientrerebbe nelle attuali preferenze della compagnia, come sappiamo sempre più votata a pellicole con ambientazione galattica.

La storia originale, scritta da Keith Giffen, racconta dell'invasione dell'universo da parte del villain Annihilus e del suo esercito: questi provengono dalla Zona Negativa, dettaglio che potrebbe fornire a Feige lo spunto necessario per introdurre anche i Fantastici Quattro, da sempre legati a questa frazione dell'universo Marvel; discorso simile per Nova, uno dei personaggi più amati dai lettori, che essendo il protagonista della serie a fumetti potrebbe solo beneficiare da un eventuale adattamento di questo particolare arco narrativo.

L'indicazione più forte in questo senso proviene dallo stesso Feige, che non ha parlato di Annihilation nello specifico ma di Nova in generale, definendolo un personaggio dal "potenziale immediato" per i Marvel Studios.

