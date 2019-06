La Fase 4 del MCU sia al Comic-Con che al D23? Kevin Feige avverte: 'Tutto sarà rivelato'

Con molta probabilità la lunga attesa dei fan per scoprire il futuro del Marvel Cinematic Universe sarà ripagata: in una recente intervista, infatti, Kevin Feige ha spiegato che i Marvel Studios potrebbero presentare la Fase 4 sia al Comic-Con di San Diego, sia al D23.

Come sappiamo, infatti, il MCU sarà presente sia al Comic-Con con un panel dedicato in Sala H, sia ovviamente al Disney Expo, ma il ceo dei Marvel Studios non è preoccupato. Senza sbilanciarsi troppo, ha garantito che la partecipazione ad un evento non inficerà sulla qualità dell'altro:

"Mi pare che sia già successo, se non sbaglio. Già due volte abbiamo partecipato ad entrambi gli eventi. Se lo faremo anche quest’anno sono certo che troveremo un modo per bilanciare le cose, trovare un equilibrio o comunque per rendere entrambi gli show unici. Come ho già detto, per gran parte di questo e dello scorso abbiamo aspettato l’uscita di Endgame e di Far From Home per rivelare ufficialmente i piani futuri. Bene, ora ci siamo quasi. Endgame è alle spalle e Far From Home è vicinissimo. Tutto sarà rivelato."

Ricordiamo che la 50esima edizione del San Diego Comic-Con si terrà dal 17 al 21 luglio prossimo. Come sempre, seguite i nostri canali per rimanere costantemente aggiornati con la più ampia copertura possibile.