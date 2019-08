La Fase 4 della Marvel procederà in più direzioni per Markus & McFeely

Lo scorso San Diego Comic-Con i Marvel Studios hanno letteralmente vinto la convention presentando, ad un pubblico di appassionati, tutti i progetti che vedremo nella Fase Quattro del loro Marvel Cinematic Universe.

Nel corso di un'intervista con Los Angeles Times, gli sceneggiatori di Avengers: Endgame Christopher Markus & Stephen McFeely hanno parlato della nuova Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe: "Non sappiamo molto, in realtà quasi niente. Leggiamo molte cose in rete sui siti web e pensiamo sempre 'aspetta, la Marvel non ha mai annunciato questo progetto'. Ci sono tanti rumor in rete ogni giorno, ma non sappiamo tanto. Quel che sappiamo è che la Fase Quattro andrà in più direzioni rispetto alle tre Fasi precedenti".

I due, che hanno parlato di alcune scene tagliate di Endgame con Vedova Nera, continuano: "Le prime tre Fasi hanno aperto delle porte nuove con successo. Ora hanno i personaggi cosmici a disposizione, hanno Dr. Strange e tutto ciò che gli ruota intorno. Hanno tante direzioni in cui procedere. E se ci aggiungete gli show per Disney+... avrete sicuramente delle Fasi differenti da quanto visto fino ad oggi, che possono procedere in più direzioni".

"Pensiamo sia inevitabile" concludono "Quando hai tutti questi progetti che sono legati tra loro, non puoi fare all'infinito la stessa cosa o risulterai ripetitivo dopo un po'.".