La fase 4 del Marvel Cinematic Universe è completa, il resto arriverà durante la fase 5

Parlando dell'assenza di un film sugli Avengers nella fase 4 del MCU abbiamo dato per scontato che la line-up presentata al Comic-Con rappresentasse questa nuova fase nella sua totalità, ed ecco arrivare anche la conferma ufficiale del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

Durante un'intervista con Collider, infatti, Feige ha confermato che Black Widow, Gli Eterni, Shang-Chi and the Legends of the Ten, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Thor: Love and Thunder comporranno l'intera Fase 4 insieme alle serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, Hawkeye e What...If?

"E' la Fase 4 completa allo stesso modo di come cinque anni fa abbiamo annunciato tutta la Fase 3" ha detto Feige a Collider. "Le cose vanno avanti, possono cambiare come si può vedere dall'annuncio che abbiamo fatto cinque anni fa per la fase 3, ma stiamo lavorando su questo da un po' ed è piuttosto programmato. Ma c'è sempre spazio per qualche cambiamento."

Ciò significa che i già annunciati Blade, Captain Marvel 2, Black Panther 2, Guardiani della Galassia vol. 3, Fantastici 4 e i film sui mutanti arriveranno dopo la Fase 4: possiamo dunque considerare i 3 film previsti per il 2022 come parte integrante della Fase 5 del MCU.

Per altre notizie sui Marvel Studios vi rimandiamo alla descrizione del footage di Black Widow mostrato durante il panel del Comic-Con.