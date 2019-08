La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe sarà piuttosto agrodolce dopo Avengers: Endgame

Parlando con i colleghi di Comicbook Trinh Tran, produttrice esecutiva di Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War, ha parlato del suo lavoro per il Marvel Cinematic Universe e del colossale sforzo impiegato per la lavorazione degli ultimi due film dei fratelli Russo.

“Questo settembre sarà il mio dodicesimo anno alla Marvel, dato che iniziai come assistente in Iron Man. Far parte di questo viaggio, essere in grado di far parte di Infinity War e di Endgame, per me è stato semplicemente pazzesco" ha spiegato la Tran. "Gli ultimi quattro anni sono stati dedicati solo a questi due film perché è stato un lavoro continuo. Sono stata in grado di lavorare con i fratelli Russo e Marcus e McFeely agli ultimi quattro progetti, che ci hanno occupato per ben otto anni."

La produttrice si è poi concentrata sulla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, che definito "agrodolce":

"Non avevo mai lavorato ad un progetto così ambizioso, ma è valso tutta la fatica spesa perché amo Endgame alla follia e sono così felice che anche i fan siano rimasti soddisfatti. È stato gratificante, ma so che d'ora in avanti sarà tutto un po' agrodolce perché siamo arrivati alla fine di un'era."

