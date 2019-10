Fargo: Frances McDormand rivela gli inizi della sua carriera e l'importanza del film

Come potete leggere nella nostra recensione di Fargo, l'opera dei fratelli Cohen è stata molto importante per tutto il genere cinematografico. Protagonista assoluta del film è stata Frances McDormand, che ha voluto svelare qualcosa in più sulla sua collaborazione con la coppia di registi.

Parlando ai microfoni di Variety l'attrice vincitrice di due Oscar rivela di sapere che molto del suo successo deriva proprio dalla sua interpretazione nel film del 1997, tanto da affermare: "So che sulla mia tomba ci sarà scritto Marge Gunderson". Nonostante questo è molto fiera della sua parte, inoltre spiega: "Sarà sempre grata del fatto che il mio secondo lavoro dopo la scuola teatrale è stato nel primo film di Joel e Ethan, intitolato Blood Simple. È stato il primo film praticamente di tutti. Nel senso avevo più esperienza dei due fratelli, ed è tutto dire".

Ricorda inoltre che all'epoca dividevano una stanza insieme a Sam Reimi, ma per sua fortuna: "Joel e io dormivamo sul letto perché eravamo una coppia mentre Sam e Ethan dormivano sul pavimento". L'attrice rivela anche che il lavoro dei due registi è uno sforzo comunitario, ognuno ha i propri punti di forza e le proprie debolezze, anche se "Ethan è più interessato agli elementi visivi mentre Joel alle parole".

Se cercate altre grandi interpretazioni di Frances McDormand vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, ruolo che le ha permesso di vincere il suo secondo Oscar.