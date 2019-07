Far From Home è ufficialmente il film di Spider-Man con il maggior incasso in assoluto

Nonostante siano passati solo venti giorni dalla sua uscita nelle sale di tutto il mondo, Spider-Man: Far From Home ha appena raggiunto un record molto significativo: è ufficialmente il film di Spider-Man con il più alto incasso in assoluto.

Nell'ultimo weekend appena trascorso, infatti, la pellicola di Jon Watts che ha chiuso la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe ha raggiunto l'astronomica cifra di oltre 970 milioni di dollari al box-office internazionale, avvicinandosi quindi sempre più al traguardo del miliardo di dollari. La cifra inoltre consente alla pellicola di diventare ufficialmente il film di Spider-Man con il più alto incasso in assoluto per un film dedicato esclusivamente all'eroe della Marvel (non considerando quindi le sue comparse nei film degli Avengers). Il precedente record apparteneva finora al famigerato Spider-Man 3 di Sam Raimi che riuscì a incassare all'epoca, parliamo del lontano 2007, la bellezza di oltre 890 milioni di dollari.

Il prossimo passo e record sembra essere proprio alla portata e raggiungibile in poche altre settimane: Spider-Man: Far From Home potrebbe diventare quindi il primo film di Spider-Man a incassare oltre 1 miliardo di dollari al botteghino. Una situazione in cui in pochi avrebbero scommesso all'epoca dell'annuncio dell'ennesimo reboot del personaggio, che veniva da un momento piuttosto altalenante grazie alle performance non proprio esaltanti dei due Amazing Spider-Man diretti da Marc Webb e con Andrew Garfield nel ruolo di Peter Parker.

Il sequel di Jon Watts e con Tom Holland di nuovo nei panni dell'Arrampicamuri della Marvel è anche diventata la seconda più remunerativa nel mondo distribuita da Sony Pictures, dopo Skyfall (che detiene il record con 1.108 miliardi). Anche questo record, potrebbe essere infranto a breve se la pellicola dovesse reggere nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda il box-office italiano, Spider-Man: Far From Home continua la sua cavalcata trionfale con un incasso complessivo di 7.6 milioni di euro, grazie agli introiti ottenuti nell'ultimo weekend di programmazione. Per le prossime settimane italiane potrebbe avvenire un calo fisiologico anche a causa dell'estate torrida che si prospetta nella nostra penisola.