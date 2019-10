In Far From Home c'è una scena esclusa da Homecoming perché 'troppo triste'

Tra le curiosità che continuano a emergere anche a mesi di distanza sui film Marvel, ce n'è una che riguarda una scena di Spider-Man: Far From Home, una di quelle in cui il pubblico scopre qualcosa in più sulla vita di Mr Harrington, l'insegnante di Peter Parker.

Si tratta di quando il professore scopre che la sua ex moglie, che credeva scomparsa a causa del Blip di Thanos, è in realtà andata via di casa, e ha vissuto lontano da lui per più di cinque anni. La curiosità sta nel fatto che la scena era stata originariamente pensata per il primo stand-alone con Tom Holland, Spider-Man: Homecoming, ma è stata eliminata al montaggio, perché ritenuta "troppo triste". Al di là dello humour un po' amaro che suscita, avrebbe reso la figura di Harrington troppo grigia e patetica. La scena, però, è stata poi recuperata e utilizzata in Far From Home.

È stato lo stesso Martin Starr, l'attore che interpreta l'insegnante, a rivelarlo in un'intervista a CinemaBlend. "Hanno provato a inserirla nel primo film" ha detto, "non tanto per parlare del Blip quanto per il disastro di una persona che stava attraversando il divorzio e cose del genere. Per qualche ragione, quando è stato messo tutto insieme hanno pensato che fosse troppo triste. E poi nel secondo hanno davvero dovuto rimetterla."

Come notato dall'attore, sono diverse le scene tagliate di Mr Harrington in Homecoming, tanto che la versione home video del film contiene tra gli extra uno speciale intitolato ironicamente "Mr. Harrington's Lessons In Love". "In realtà sono cose anche divertenti" continua Starr, "ma a quanto pare possono suggerire che la mia anima sia fatta di oscurità, e gli autori del film devono aver pensato di essersi spinti un po' troppo oltre."

C'è poi una scena tagliata con Martin Starr anche in Spider-Man: Far From Home. E in una importante scena post-credit, invece, doveva esserci anche Ned, il migliore amico di Peter.