Il Far East Festival di Udine aprirà con un controverso film a tema Coronavirus

Come riportato anche da Variety, il Far East Film Festival 2020 di Udine aprirà i battenti con l'anteprima mondiale di IWeirDo, una commedia romantica che ha più di qualche punto di contatto con la paranoia che in questi giorni stiamo vivendo a causa della pandemia di coronavirus che ha colpito le varie parti del pianeta a inizio anno.

La pellicola è stata girata interamente tramite l'utilizzo di un iPhone XS e racconta le cronache dell'incontro di due personaggi condizionati da un comportamento ossessivo-compulsivo; un giovane che non riesce a smettere di lavarsi le mani e una ragazza che si copre dalla testa ai piedi per evitare di incappare nei germi da cui è ossessionata. Emarginata completamente dal resto della società, la coppia scoprirà di avere una bizzarra connessione sentimentale.

IWeirDo è l'esordio alla regia di Liao Ming-yi ed è stato prodotto dalla Activator Marketing Company.

"Watching Po-ching e Ching sono ancorati alle loro micro-fobie e alla paura del contatto umano e del contagio (che in sostanza è una forma di paura della vita stessa), ed è difficile non pensare all'emergenza sanitaria che stiamo affrontando negli ultimi mesi", hanno dichiarato gli organizzatori del festival in un comunicato ufficiale. "Tuttavia, IWeirDo è stato concepito e realizzato prima che il coronavirus fosse anche solo un puntino all'orizzonte. Non è un film che catapulta lo spettatore in una sequenza di news preoccupanti".

La 22esima edizione del Far East Film Festival di Udine è stata posticipata proprio a causa dell'emergenza sanitaria attuale, che dal consueto mese di aprile sarà invece organizzata in maniera virtuale, data l'instabiltà del "mondo fisico" attuale, e si terrà quindi dal 26 giugno al 4 luglio 2020.