Fantasy Island: i sogni diventano realtà nel primo trailer del film Blumhouse

Sony Pictures e Blumhouse hanno diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Fantasy Island, adattamento cinematografico dell'omonima serie televisiva andata in onda tra il 1977 e il 1984 sulla americana ABC.

Dopo il primo poster ufficiale, ecco finalmente il primo trailer che mostra le premesse da cui si dipana la narrazione, qui descritta nella sinossi: "L'enigmatico Mr. Roarke (interpretato da Michael Peña) realizza i sogni più reconditi degli ospiti del suo lussurioso ma remoto resort tropicale. Ma quando le fantasie si trasformeranno in incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell'isola per poter fuggire con la propria vita".

Il film è l'omonima trasposizione della serie cult ABC andata in onda tra il 1977 e il 1984 e creata da Gene Levitt e Aaron Spelling. Fantasy Island era una serie ambientata in un'isola dell'Oceano Pacifico, dove i visitatori si recavano per poter vivere le proprie fantasie in totale libertà, nonostante sfide misteriose e impreviste all'orizzonte. L'isola veniva supervisionata dall'ambiguo Mr. Roarke e le sfide spesso si trasformavano in situazioni inaspettate che mettevano a dura prova il carattere dei visitatori. In questa versione Mr. Roarke sarà interpretato dall'attore Michael Pena; nel cast ci sarà anche Jimmy O. Yang.

Nel cast di questa nuova versione troveremo invece Maggie Q (Divergent, Live Free or Die Hard), Lucy Hale (Truth or Dare), Austin Stowell (Catch 22, Battle of the Sexes), Protia Doubleday (Carrie, Mr. Robot), Jimmy O. Yang (Silicon Valley), Ryan Hansen (Veronica Mars, Friday the 13th), e Michael Rooker (Guardians of the Galaxy, The Walking Dead).

Alla regia c'è Jeff Wadlow, già dietro la macchina da presa per Kick-Ass 2 e nuovamente al lavoro con la Blumhouse di Jason Blum dopo il successo di pubblico di Obbligo o verità (più di 90 milioni di incasso su 3 milioni di budget) sempre con Lucy Hale nel cast principale. Nelle sale americane Fantasy Island debutterà il giorno di San Valentino, il 14 febbraio 2020.