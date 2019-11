Fantasy Island: sinossi e primo poster per la pellicola targata Blumhouse

Arriva il primo poster di Fantasy Island, l'adattamento per il grande schermo prodotto da Blumhouse dell'omonima serie tv del 1977, assieme a una breve sinossi.

Benvenuti a Fantasilandia!

Di un'isola che porta il marchio Blumhouse, però, noi diffederemmo un tantino, se fossimo nei panni dei suoi visitatori/ospiti...

Per fortuna che invece saranno Lucy Hale, Michael Rooker, Dave Bautista, Charlotte McKinney e altri, ovvero le star del nuovo film prodotto da Sony e dalla compagnia di Jason Blum, a doversene preoccupare.

E per farci un'idea di come potrà essere questo nuovo adattamento della serie trasmessa da ABC tra gli anni '70 e '80, ecco che sono stati diffusi il poster (che potete vedere cliccando sulla nostra gallery) e la sinossi ufficiale del film, che recita: "L'enigmatico Mr. Roarke (interpretato da Michael Peña) realizza i sogni più reconditi degli ospiti del suo lussurioso ma remoto resort tropicale. Ma quando le fantasie si trasformeranno in incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell'isola per poter fuggire con la propria vita".

Diretto da Jeff Wadlow, già regista di un'altra pellicola prodotta da Jason Blum, Obbligo o Verità (Truth or Dare, del 2018, anche questa con Lucy Hale tra i protagonisti) Fantasy Island arriverà nelle sale a febbraio 2020.