Fantasy Island: il nuovo horror della Blumhouse a sorpresa sarà PG-13

A quanto pare Fantasy Island, il nuovo film targato Blumhouse Productions, non sarà vietato ai minori non accompagnati negli Stati Uniti nel momento della sua release ufficiale prevista per febbraio, in quanto avrebbe ricevuto un visto censura PG-13.

A differenza di altri progetti Blumhouse, quest'ultimo infatti non sarà Rated R e potrà quindi contare su un pubblico molto più ampio. Remake della celebre serie televisiva americana, questo progetto era chiaramente nato con il nome Blumhouse stampato sopra, lo studio più consono a realizzarne una riduzione cinematografica visto il plot di partenza. Recentemente, poi, lo stesso Jason Blum ha annunciato l'idea di voler raccogliere i film più celebri del suo studio in un universo condiviso a tema "spavento". Stiamo parlando di film quali Insidious, Sinister, e la saga di Paranormal Activity, ma anche quella di The Purge. Prossimamente lo studio si dedicherà alla promozione di The Invisible Man con Elisabeth Moss nella parte principale ed è sempre più attenta a quelle pellicole indipendenti che potrebbero far breccia nel cuore dell'Academy come accaduto ad esempio con Whiplash.

Protagonista della pellicola è Lucy Hale, al suo secondo film con la Blumhouse di Jason Blum dopo il discreto successo di Obbligo o verità di un anno fa. Oltre a lei nel cast troviamo anche Maggie Q, Portia Doubleday, Kim Coates, Michael Rooker e Jimmy O. Yang.

Scritta da quattro mani da Jillian Jacobs e Christopher Roach, la storia di Fantasy Island trasporta al cinema in versione marcatamente thriller-horror tutte le sensibilità della serie, lasciando che sia Michael Pena a vestire i panni di Mr. Roarke che furono di Ricardo Montalban. La sinossi ufficiale del progetto recita: "L'enigmatico Mr. Roarke realizza i sogni più reconditi degli ospiti del suo lussurioso ma remoto resort tropicale. Ma quando le fantasie si trasformeranno in incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell'isola per poter fuggire con la propria vita". Su queste pagine potete recuperare anche il trailer italiano del film.

Alla regia c'è Jeff Wadlow, già dietro la macchina da presa per Kick-Ass 2 e nuovamente al lavoro con la Blumhouse di Jason Blum dopo il successo di pubblico di Obbligo o verità (più di 90 milioni di incasso su 3 milioni di budget). Nelle sale americane Fantasy Island debutterà il giorno di San Valentino, il 14 febbraio 2020, in Italia il giorno prima.