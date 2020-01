Fantasy Island: il nuovo horror di Blumhouse si mostra nell'inquietante spot TV

Nell'attesa di vederlo in sala, Sony Pictures ha diffuso un nuovo e inquietante spot televisivo di Fantasy Island, horror prodotto dalla Blumhouse che approderà nelle sale cinematografiche statunitensi nel giorno di San Valentino.

Nello spot possiamo seguire il lento processo di disvelamento dell'inquietante segreto custodito dall'isola misteriosa in cui la protagonista approda, quando si accorge che i responsabili del resort in cui è ospitata stanno compiendo dei macabri esperimenti sui partecipanti. Protagonista della pellicola è Lucy Hale, al suo secondo film con la Blumhouse di Jason Blum dopo il discreto successo di Obbligo o verità di un anno fa. Oltre a lei nel cast troviamo anche Maggie Q, Portia Doubleday, Kim Coates, Michael Rooker e Jimmy O. Yang.

Scritta da quattro mani da Jillian Jacobs e Christopher Roach, la storia di Fantasy Island trasporta al cinema in versione marcatamente thriller-horror tutte le sensibilità della serie, lasciando che sia Michael Pena a vestire i panni di Mr. Roarke che furono di Ricardo Montalban. La sinossi ufficiale del progetto recita: "L'enigmatico Mr. Roarke realizza i sogni più reconditi degli ospiti del suo lussurioso ma remoto resort tropicale. Ma quando le fantasie si trasformeranno in incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell'isola per poter fuggire con la propria vita". Su queste pagine potete recuperare anche il trailer italiano del film.

Fantasy Island è l'omonima trasposizione della serie cult ABC andata in onda tra il 1977 e il 1984 e creata da Gene Levitt e Aaron Spelling. Fantasy Island era una serie ambientata in un'isola dell'Oceano Pacifico, dove i visitatori si recavano per poter vivere le proprie fantasie in totale libertà, nonostante sfide misteriose e impreviste all'orizzonte. L'isola veniva supervisionata dall'ambiguo Mr. Roarke e le sfide spesso si trasformavano in situazioni inaspettate che mettevano a dura prova il carattere dei visitatori. In questa versione Mr. Roarke sarà interpretato dall'attore Michael Pena; nel cast ci sarà anche Jimmy O. Yang.

Alla regia c'è Jeff Wadlow, già dietro la macchina da presa per Kick-Ass 2 e nuovamente al lavoro con la Blumhouse di Jason Blum dopo il successo di pubblico di Obbligo o verità (più di 90 milioni di incasso su 3 milioni di budget). Nelle sale americane Fantasy Island debutterà il giorno di San Valentino, il 14 febbraio 2020, in Italia il giorno prima.