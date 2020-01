Fantasy Island, non perdetevi il trailer del nuovo horror Blumhouse

La Sony Pictures ha pubblicato un nuovo trailer di Fantasy Island, primo horror del 2020 per la Blumhouse Productions che arriverà nelle sale italiane per la Festa di San Valentino.

Come al solito, potete visionarlo comodamente all'interno dell'articolo.

Protagonista della pellicola è Lucy Hale, al suo secondo film con la casa di produzione di Jason Blum dopo il grande successo di Obbligo o Verità arrivato un anno fa (oltre 90 milioni incassati a fronte di un budget di 3 milioni). Oltre a lei nel cast troviamo Maggie Q, Portia Doubleday, Kim Coates, Michael Rooker e Jimmy O. Yang.

Scritta a quattro mani da Jillian Jacobs e Christopher Roach, la storia di Fantasy Island è ispirata all'omonima serie televisiva degli anni '70, con Michael Peña a vestire i panni di Mr. Roarke. La sinossi ufficiale del progetto ci ricorda che l'enigmatico Mr. Roarke realizza i sogni più reconditi degli ospiti del suo lussurioso ma remoto resort tropicale ... ma anche che quelle fantasie si trasformeranno in orribili incubi, ai quali gli ospiti potranno sopravvivere solo risolvendo il mistero che si nasconde all'interno dell'isola.

La regia è stata firmata da Jeff Wadlow, famoso per il suo lavoro in Kick-Ass 2 e già autore del succitato Obbligo o Verità. Il film arriverà il 13 febbraio, in tempo per il giorno di San Valentino.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al primo spot tv e al primo trailer italiano.