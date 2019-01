Fantasy Island: Michael Rooker e Charlotte McKinney nel cast

Deadline riporta che Michael Rooker e Charlotte McKinney sono entrati ufficialmente nel cast di Fantasy Island, adattamento cinematografico della celebre serie tv anni '70 prodotto da Jason Blum.

Tra le new-entry anche Parisa Fitz-Henley (Luke Cage, Jessica Jones) e Austin Stowell.

Fantasy Island è ispirato all'omonima serie cult ABC andata in onda tra il 1977 e il 1984 e creata da Gene Levitt e Aaron Spelling. Il ruolo di Mr. Roarke, che in questo adattamento avrà il volto di Michael Pena (Ant-Man, Ant-Man & The Wasp, Narcos: Messico) nella serie originale era interpretato dall'indimenticabile Ricardo Montalban, affiancato dall'altrettanto immortale Harvé Villechaize nei panni di Tattoo.

Jeff Wadlow, che dirigerà la pellicola, ha recentemente collaborato con la Blumhouse per l'horror Obbligo o Verità, che ha ottenuto ottimi riscontri al botteghino mondiale, partendo da un budget di soli 5 milioni di dollari. Wadlow sarà co-autore di Fantasy Island insieme a Chris Roach e Jillian Jacobs, con Jason Blum ovviamente in produzione. Nel cast anche Dave Bautista, Jimmy O. Yang e Lucy Hale.

Il film è descritto come un incrocio fra Quella Casa Nel Bosco di Drew Goddard e Westworld, acclamata serie tv HBO scritta, diretta e prodotta da Jonathan Nolan.

Fantasy Island arriverà nei cinema di tutto il mondo dal 28 febbraio 2020.