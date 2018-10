Fantasy Island, Michael Pena sarà Mr. Roarke nell'adattamento cinematografico della serie

È oggi il puntuale Hollywood Reporter a informarci che il lanciatissimo Michael Pena -visto di recente in Ant-Man and the Wasp e prossimo al debutto in Narcos: Messico di Netflix- è stato scelto da Jeff Wadlow (Kick-Ass 2) come protagonista dell'adattamento cinematografico di Fantasy Island, da lui diretto.

Il film è l'omonimo trasposizione della serie cult ABC andata in onda tra il 1977 e il 1984 e creata da Gene Levitt e Aaron Spelling. Il ruolo di Mr. Roarke a cui darà il volto ora Pena era interpretato nella serie originale dall'indimenticabile Ricardo Montalban, affiancato dall'altrettanto immortale Harvé Villechaize nei panni di Tattoo.



Fantasy Island era una serie ambientata in un'isola dell'Oceano Pacifico, dove i visitatori si recavano per poter vivere le proprie fantasie in totale libertà, nonostante sfide misteriose e impreviste all'orizzonte. L'isola veniva supervisionata dall'ambiguo Mr. Roarke e le sfide spesso si trasformavano in situazioni inaspettate che mettono a dura prova il carattere dei visitatori.



Jeff Wadlow ha recentemente collaborato con la Blumhouse per l'horror Obbligo o Verità, che ha ottenuto ottimi riscontri al botteghino mondiale, partendo da un budget di soli 5 milioni di dollari.

Wadlow sarà co-autore di Fantasy Island insieme a Chris Roach e Jillian Jacobs, conJason Blum alla produzione.



I prossimi progetti targati Blumhouse, casa di produzione di Jason Blum, comprendono il sequel di Halloween, Glass di M. Night Shyamalan, terzo capitolo della trilogia iniziata con Unbreakable, con James McAvoy, Samuel L. Jackson e Bruce Willis, e il nuovo film di Spike Lee, BlacKkKlansman, presentato all'ultimo Festival di Cannes.