Fantasy Island: Lucy Hale in trattative per unirsi al cast del film della Blumhouse

Secondo quanto riportato da The Wrap, Lucy Hale sarebbe in trattative per unirsi al cast di Fantasy Island, adattamento cinematografico dell’omonima serie prodotta dalla ABC diretto da Jeff Wadlow.

La Hale aveva già collaborato con Wadlow nel precedente film prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum, ovvero Obbligo o verità. Del cast fanno già parte i confermati Michael Pena (Ant Man and The Wasp), Dave Bautista (Avengers: Infinity War) e Jimmy O. Yang (Crazy Rich Asians).

Il film è, infatti, l'omonima trasposizione della serie cult ABC andata in onda tra il 1977 e il 1984 e creata da Gene Levitt e Aaron Spelling. Fantasy Island era una serie ambientata in un'isola dell'Oceano Pacifico, dove i visitatori si recavano per poter vivere le proprie fantasie in totale libertà, nonostante sfide misteriose e impreviste all'orizzonte. L'isola veniva supervisionata dall'ambiguo Mr. Roarke e le sfide spesso si trasformavano in situazioni inaspettate che mettevano a dura prova il carattere dei visitatori. In questa versione Mr. Roarke sarà interpretato dall'attore Michael Pena; nel cast ci sarà anche Jimmy O. Yang.

La regia del nuovo adattamento cinematografico è affidata a Jeff Wadlow il quale ha recentemente collaborato con la Blumhouse per l'horror Obbligo o Verità, che ha ottenuto ottimi riscontri al botteghino mondiale, partendo da un budget di soli 5 milioni di dollari. Wadlow sarà co-autore di Fantasy Island insieme a Chris Roach e Jillian Jacobs, con Jason Blum alla produzione. Il film sarà co-prodotto anche da Sony Pictures, con una data d’uscita presumibilmente fissata per la fine del 2019. Rimanendo in casa Blumhouse, è da qualche giorno disponibile il full trailer di Glass, sequel di Unbreakable e Split, di M. Night Shyamalan.