Ecco il fantastico poster ufficiale di Peninsula, sequel di Train to Busan

La casa di distribuzione americana Well Go USA, che si è recentemente accaparrata i diritti di sfruttamento in patria del film, ha pubblicato a sorpresa un primo art-poster ufficiale dell'annunciato e attesissimo Peninsula, sequel spin-off dell'ottimo Train to Busan diretto ancora una volta da Yeon Sang-ho.

Come riporta il sito Bloody Disgusting, gli eventi di Peninsula prenderanno piede quattro anni dopo la fine di Train to Busan, con una nuova storia e nuovi protagonisti interpretati - tra gli altri - da Gang Dong-won e Lee Jung-hyun. Il titolo americano del film è una sorta di occhiolino a quanto già fatto dalla Universal Pictrues con Hobbs & Shaw, dato che si chiamerà Train to Busan presents: Peninsula.



Di seguito la sinossi del film: "Il progetto Peninsula rivisiterà lo stesso virus zombie visto nel primo film originale, a parte il fatto che questa volta il focus si espanderà all'intera penisola coreana, che è poi il motivo del titolo della produzione. La penisola è ora devastata dal virus a quattro anni di distanza dagli eventi di Train to Busan, e Jung-seok, un soldato riuscito a fuggire all'esterno, viene incaricato di tornare indietro, incontrandosi inaspettatamente con i sopravvissuti".



Peninsula non ha ancora una data d'uscita ufficiale in territorio americano e stiamo ancora aspettando ufficializzazione per l'arrivo sul mercato italiano.