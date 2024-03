Il fantastico consiglio che Nolan ha dato a Gary Oldman per Batman

Ci sono ovviamente diversi modi che un regista ha per lavorare con gli attori, soprattutto per quanto riguarda i consigli: Gary Oldman ha raccontato il suo rapporto con Christopher Nolan sul set di Batman, e di come uno in particolare lo abbia colpito.

Gary Oldman ha interpretato il Commissario Gordon in tutta la trilogia di Batman di Christopher Nolan, perciò ha lavorato davvero a stretto contatto con il regista, in totale sette anni di lavorazione da Batman Begins a Il cavaliere oscuro - Il ritorno. Tra l'altro, sapete perché Nolan ha fatto Batman Begins?

"Christopher Nolan non è un regista che dà tante note agli attori, ti lascia da solo e non è nemmeno una persona da conversazioni spicciole" aveva raccontato Gary Oldman durante un'intervista, spiegando come Nolan lasci che gli attori si esprimano senza intervenire troppo sulla loro performance. È però capitato che durante una scena dei Batman il regista sia andato da Gary Oldman a dirgli effettivamente qualcosa per correggerlo.

Christopher Nolan ha detto a Gary Oldman di rifare la scena un'altra volta dandogli una semplice nota: "La posta in gioco è molto più alta". Oldman ha subito capito come doveva aggiustare la sua performance in quel momento, sottolineando come quello sia stato un consiglio incredibile dal punto di vista registico, perché non ha dovuto spiegare tutto per minuti e minuti, è bastata una semplice frase, così che Oldman potesse regolare la sua interpretazione. "Lo uso spesso come esempio perché è davvero stato un fantastico consiglio di regia".

"È stata probabilmente uno dei due appunti che mi ha fatto in sette anni di Batman" ha anche commentato Gary Oldman.

E voi la sapevate questa? Siete d'accordo con Gary Oldman? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a quanto Nolan ha copiato da Heat per Il cavaliere oscuro.

Assassinio A Venezia - Blu Ray è uno dei più venduti oggi su