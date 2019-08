Un fantastico fan poster in stile retro di Iron Man è ormai virale sul web

Lo storico Iron Man di Jon Favreau è stato il titolo apripista del Marvel Cinematic Universe, il film che ha dato i natali a questo grande progetto che per l'Uomo di Ferro di Robert Downey Jr. si è ufficialmente concluso dopo 11 anni e 8 cinecomic dopo il suo debutto.

Come ormai sappiamo, Avengers: Endgame è stato infatti il capitolo conclusivo dell'Infinity Saga e anche della storia cinematografica di Tony Stark, sacrificatosi per il bene dell'Universo e per cancellare definitivamente dall'esistenza il pericoloso Thanos. Il suo addio è commovente ma ben radicato nella storia del MCU, un canto del cigno perfetto per un animale tanto complesso e carismatico come Iron Man, che se ne è andato con dignità, riaffermando la sua stessa natura di supereroe, in modo ancora più deciso e convinto della prima volta.



Un grande personaggio e una grande interpretazione, che i fan hanno voluto omaggiare in mille modi diversi, specialmente attraverso tantissimi poster differenti, come questo che vi mostriamo oggi dallo stile retro e che ha fatto velocemente il giro del web, divenendo in poco tempo un contenuto virale. Mostra Iron Man in armatura sfrecciare veloce verso il cielo, andando oltre, fino all'infinito e più in là.



Un saluto davvero fantastico che siamo certi vi piacerà molto.