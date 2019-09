Un fantastico fan poster immagine il look di Mahershala Ali nel nuovo Blade

Mentre attendiamo curiosi l'arrivo del primo trailer di Black Widow, cinecomic Marvel Studios con Scarlett Johansson che aprirà le fila della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, continuiamo a parlare dei tanti altri progetti annunciati da Kevin Feige negli ultimi mesi, tra i quali il Blade con Mahershala Ali.

Tra tutti i film presentati tra il San Diego Comic-Con 2019 e il D23 di Anaheim, il reboot cinematografico del Diurno è quello che arriverà più tardi, esattamente nel corso del 2022, a cavallo tra Fase 4 e Fase 5, durante l'uscita su Disney+ di serie live-action come Moon Knight (con cui potrebbe quasi sicuramente essere correlata) e She-Hulk. Questo significa che al momento non si hanno davvero dettagli sul film, se non che Ali sarà il protagonista.



Questo ha spinto diversi artisti del web a immaginare l'interprete due volte Premio Oscar nei panni del Cacciatore di Vampiri più famoso dei fumetti, con l'arrivo online di alcune fan art molto interessanti come quella che vi proponiamo oggi creata da Jaxson Derr e pubblicata su Instagram. Potrebbe essere quasi un character poster ufficiale, per quanto fatto bene, ma la realtà è che prima di poter ammirare qualche materiale realmente ufficiale bisognerà attendere ancora molto a lungo.



Cosa ne pensate della fan art?