I Fantastici Viaggi di Gulliver è troppo volgare? Prendetevela con Jonathan Swift

Jack Black non ha mai puntato sulla finezza e l'eleganza dei suoi personaggi: l'attore di School of Rock e I Fantastici Viaggi di Gulliver è sempre stato un fenomeno nel prendersi in giro risultando spesso sboccato e, in generale, poco incline al savoir-faire. In qualche caso, però, la cosa non è partita da lui.

Uno di questi casi corrisponde, curiosamente, ad uno dei momenti più criticati della carriera cinematografica di Black: il film in questione è il già nominato (e tutt'altro che amato dalla critica) I Fantastici Viaggi di Gulliver, di cui a finire nel mirino fu una scena in particolare.

La sequenza di cui parliamo è quella in cui il nostro Gulliver, per salvare il palazzo del re di Lilliput da un incendio, risolve la situazione... Grazie alle sue urine. Un espediente che fece storcere il naso a un po' di spettatori e critici cinematografici, ignari però del fatto che ad aver pensato quella scena fosse stato lo stesso Jonathan Swift, l'autore dello storico romanzo pubblicato nel 1726. L'unica differenza era che, nel libro di Swift, ad essere salvata fosse una regina, e non un re.

Insomma, decisamente meglio documentarsi prima di puntare il dito! Per saperne di più, intanto, ecco la nostra recensione de I Fantastici Viaggi di Gulliver.