Tre fantastici retro poster per la trilogia su Land Calrissian immaginata da un artista

L'ultima volta che abbiamo avuto modo di vedere sul grande schermo Lando Calrissian è stato recentemente, in Star Wars: L'ascesa di Skywalker di J.J. Abrams, interpretato nella sua versione "originale" e invecchiata da Billy Dee Williams, ma prima era apparso interpretato anche da Donald Glover nel flop Solo: A Star Wars Story.

Partendo proprio dai sequel ormai del tutto improbabili del film di Ron Howard e di possibili spin-off dedicati proprio a Lando Calrissian, l'artista web Peter Stults ha voluto fantasticare in modo davvero incredibile su di una trilogia incentrata sulle avventure spaziali di Lando, non solo creando tre magnifiche locandine retrò per la saga immaginaria, ma dando anche un titolo al progetto e trovandogli un regista: Michael Anderson (La fuga di Logan).



La trilogia pensata da Stults si chiama The Calrissian Chronicle ed è interamente scritta da Peter Bernstein e ovviamente prodotta esecutivamente da George Lucas. I poster ricordano quelli degli anni '70 e '80 dedicati ai primi due film della serie e bisogna ammettere che il lavoro dell'artista è davvero eccellente, specie negli sfondi e nell'utilizzo dei colori.



Cosa ne pensate? Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker (che vi ricordiamo uscirà in home video, versione fisica e digitale, il prossimo 3 maggio) e alla recensione di Solo: A Star Wars Story.