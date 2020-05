Fantastici Quattro, i supereroi sono già stati introdotti nel MCU in Iron Man 2?

Una nuova teoria per il futuro del Marvel Cinematic Universe è risalita addirittura ad Iron Man 2 per individuare un possibile primo riferimento ai Fantastici Quattro, celebri supereroi Marvel che dopo la fusione Disney-Fox sono finalmente pronti a debuttare nei film di Kevin Feige.

Iron Man 2, sebbene mai considerato come i più riusciti film dei Marvel Studios, si è fatto carico di una notevole quantità di materiale preparatorio in vista del primo crossover che sarebbe avvenuto in The Avengers, stabilendo una solida base per il franchise. I fan più accaniti sapranno di certo che nelle sue inquadrature si nasconde una mappa delle attività SHIELD che prefigurava Captain America intrappolato in Groenlandia, la città norvegese di Tønsberg che avremmo visto in Thor, addirittura il Wakanda da Black Panther e persino quella che alcuni pensano sia Atlantide, che anni dopo sarebbe stata citata in Avengers: Endgame.

Un'altra scena chiave vede Tony Stark recuperare diversi progetti chiave di suo padre, e tra questi gli spettatori attenti possono notarne tre: il Progetto PEGASUS (in seguito apparso in The Avengers e Captain Marvel) e il Progetto GOLIATH (in seguito citato in Ant-Man & the Wasp) e il misterioso Progetto Exodus, mai più citato da allora.

Dal suo nome è facile dedurre che il progetto abbia a che fare con l'esplorazione, e secondo una nuova teoria sarà utilizzato per introdurre nel MCU i Fantastici Quattro: in pratica secondo questa ipotesi i Fantastici Quattro sarebbero stati creati da Howard Stark, ma per tutti questi anni sono rimasti bloccati nella dimensione che avrebbero dovuto esplorare per il Progetto Exodus (Zona Negativa o Nu-World, poco importa). Semplicemente, ad un certo punto, troveranno il modo di tornare.

