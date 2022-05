Fantastici Quattro: anche il Reed Richards del film di Roger Corman vuole John Krasinski!

Mentre i Marvel Studios hanno trovato i produttori per Fantastici Quattro, nuovo reboot del franchise che andrà ad inserirsi nella saga del Marvel Cinematic Universe, anche Alex Hyde-White ha sponsorizzato John Krasinski per il ruolo di Reed Richards.

Per chi non lo sapesse, Alex Hyde-White è stato il primo attore a interpretare Reed Richard in un lungometraggio cinematografico, il leggendario Fantastici Quattro del 1994 prodotto da Roger Corman. L'attore, che è apparso anche in una puntata di Agents of SHIELD, in una recente intervista non ha avuto altro che elogi per John Krasinski, da anni il fancast preferito del popolo del web per il ruolo nell'imminente reboot MCU.

"Beh, non è stata una grande sorpresa a dirla tutta" ha detto Hyde-White a The Hollywood Reporter a proposito del cameo di John Krasinski in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. "Di John Krasinski si è stato parlato praticamente per anni. Ma è una situazione molto eccitante! John ha dimostrato di essere un formidabile narratore, sia come attore protagonista, sia come produttore, sia come regista. E' letteralmente una forza da non sottovalutare, perché si diverte nel raccontare le storie ed è un grande leader. E queste non sono forse le caratteristiche di Reed Richard?"

Per altre letture, ecco che cosa ha detto lo sceneggiatore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia Michael Waldron su John Krasinski come Reed Richards per Fantastici Quattro.