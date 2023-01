Fantastici Quattro, nuovo rumor: Ryan Gosling è in pole position per un ruolo?

Continua il toto-rumor su uno dei film Marvel più attesi di sempre, Fantastici Quattro, dato che in questi minuti è emerso un nuovo potenziale favorito per un ruolo non specificato nel cast: Ryan Gosling.

Dopo le indiscrezioni su Adam Driver come Mr Fantastic, infatti, il famoso insider Jeff Sneider durante il suo podcast The Hot Mic ha condiviso una nuova voce di corridoio secondo la quale Ryan Gosling sarebbe in pole position per un ruolo da protagonista nel progetto Marvel Cinematic Universe in uscita nel 2025: purtroppo, però, lo scooper non scende in ulteriori dettagli, senza specificare quale ruolo dovrebbe eventualmente interpretare la star di Drive e Solo Dio Perdona di Nicolas W Refn.

Facendo qualche calcolo, comunque, appare logico supporre che Ryan Gosling, con i 42 anni (portati benissimo, alla faccia, per carità) nel roster di Fantastici Quattro potrebbe adattarsi soltanto al ruolo di Mr Fantastic: l'età per interpretare la figura 'paterna' della Famiglia Marvel è quella giusta, e gli consentirebbe anche di prendere impegni a lungo termine con i Marvel Studios per quella che teoricamente sarà una lunga saga composta da più film stand-alone e altre apparizioni crossover.

Comunque, continua il mistero sul casting di Fantastici Quattro: e trattandosi di un film in uscita nel 2025 la produzione non inizierà prima della fine del 2023 o l'inizio del 2024, quindi probabilmente bisognerà aspettare ancora un po' per avere notizie ufficiali. Secondo voi, alla fine, da chi sarà composto il cast di Fantastici Quattro?