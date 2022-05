Fantastici Quattro, i produttori di Moon Knight entrano nel nuovo film Marvel!

Mentre tutti si chiedono se John Krasinski sarà Reed Richards nel reboot dei Fantastici Quattro, da Hollywood arrivano le primissime informazioni sul prossimo film dei Marvel Studios.

In un'intervista con ComicBook pubblicata nelle scorse ore, infatti, lo sceneggiatore capo della serie tv Moon Knight Jeremy Slater ha rivelato che due membri del suo team di produzione per la serie MCU Disney Plus – nello specifico, Grant Curtis e Nick Pepin – sono ufficialmente entrati a far parte della produzione dei Fantastici Quattro. Inoltre, a quanto pare Slater conosce più di qualche dettaglio sul film, dato che ha dichiarato: "I miei produttori per Moon Knight sono gli stessi che stanno gestendo Fantastici Quattro, quindi posso dire che di quel progetto ne abbiamo parlato molto...". Ovviamente, però, Slater non ha rivelato dettagli in merito.

Per chi non lo sapesse, Jeremy Slater ha co-scritto il reboot dei Fantastici Quattro del 2015 - famoso per essere stato un fallimento sia dal punto di vista della critica sia da quello del box office - e nella stessa intervista ha anche scherzato del fatto che non ha neppure provato a proporsi per scrivere il nuovo Fantastici Quattro: "Ho detto: 'Sentite, non ho alcuna intenzione di proporre niente per questo film, onestamente non voglio insozzarlo con la mia puzza!'". A discolpa di Slater, c'è da dire che la sua sceneggiatura originale per il film - che prevedeva Galactus come villain principale e Dr Destino come suo araldo - venne pesantemente modificata da Seth Grahame-Smith e da Simon Kinberg, assunti in fasi successive della produzione per riscrivere il copione.

Ricordiamo che il film dei Fantastici 4 del MCU non ha ancora una data d'uscita. Rimante sintonizzati per scoprire chi sarà il regista di Fantastici Quattro.