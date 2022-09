Fantastici Quattro, il podcast Always Sunny ha confermato l'identità del regista?

La D23 si avvicina e i rumor sul futuro del MCU impazzano: dopo le presunte 8 superstar che la Marvel annuncerà all evento in questi minuti sono emerse nuove indiscrezioni sull'identità del regista di Fantastici Quattro, altro annuncio molto atteso per l'evento Disney.

Come vi abbiamo rivelato nelle scorse settimane, il regista di Fantastici Quattro dovrebbe essere Matt Shakman, che per i Marvel Studios ha già lavorato alla serie WandaVision, e adesso durante nel podcast "The Always Sunny", in cui Rob McElhenney, Charlie Day e Glenn Howerton guardano indietro alla famosa sitcom It's always sunny in Philadelphia, che hanno creato e prodotto svelando retroscena e curiosità, potrebbe essere arrivata la conferma definitiva: “Matt Shakman è uno dei più grandi registi di Hollywood in questo momento. Ha firmato per fare Fantastic Four", rivela il trio nell'episodio più recente del podcast, nel quale discutono anche l'uscita di Matt Shakman dalla regia di Star Trek 4, che dall'industria nei giorni scorsi è stata presa come una conferma del coinvolgimento del regista nel prossimo film Marvel.

Vale la pena di notare che Rob McElhenney, Charlie Day e Green Howerton sono in stretti rapporti con Matt Shakman, che fu produttore esecutivo della serie tv It's always sunny in Philadelphia, dunque è possibile che il trio conosca qualche retroscena sulla produzione di Fantastici 4. Ad ogni modo, come saprete il film Marvel ha una data d'uscita fissata a novembre 2024, dunque il progetto è uno dei candidati ideali per ricevere un succoso aggiornamento al panel D23 dei Marvel Studios.

