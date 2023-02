Fantastici Quattro, finalmente parla Kevin Feige: 'E' un progetto davvero entusiasmante'

Dopo aver anticipato il ritorno di Spiderman di Tom Holland, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha discusso anche l'attesissimo esordio dei Fantastici Quattro, il cui primo film stand-alone targato MCU arriverà esattamente tra due anni, il 14 febbraio 2025.

In un'intervista con Entertainment Weekly, Feige ha ricordato a tutti come i Fantastici Quattro siano stati le fondamenta per i fumetti di supereroi Marvel che tutti oggi conoscono e amano, e ha espresso un grande entusiasmo all'idea di poter portare finalmente le loro storie all'interno della narrazione condivisa del Marvel Cinematic Universe: "I fumetti dei Fantastici Quattro sono stati la base per tutto ciò che è venuto dopo di loro, alla Marvel. Certo abbiamo già visto alcune versioni di questo gruppo di supereroi sul grande schermo, in passato, ma prima di adesso il team non si è mai mosso all'interno della narrazione dell'MCU. E questo è qualcosa di davvero eccitante per noi."

Il primo supereroe introdotto dalla Marvel Comics fu la Torcia Umana, anche se all'epoca fu raccontato come un androide. Creato nel 1939 e apparso in Marvel Comics #1, questo supereroe si scontrò con Namor the Sub-Mariner (alias Namor), e diversi anni dopo, nel 1961, fu riproposto come essere umano e membro del team dei Fantastici Quattro. I dettagli dell'adattamento MCU dei Fantastici Quattro sono ancora top secret e al momento non è noto quali attori interpreteranno la famosa famiglia di supereroi: qualche giorno fa, però, un nuovo leak sul futuro della Marvel ha forse svelato qualche dettaglio sulla storia di Fantastici Quattro, che potrebbe essere ambientata proprio negli anni '60.

Nel 2022, Reed Richards alias Mr Fantastic ha fatto il suo esordio nel MCU con il volto di John Krasinski, che ha interpretato una versione del Multiverso del supereroe in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.