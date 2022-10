Fantastici Quattro, nuove voci sul cast: Tom Ellis di Lucifer in lizza per Reed Richards?

Il rinvio di Fantastici Quattro non ha prolungato solo l'attesa per uno dei film Marvel Studios più chiacchierati di sempre, ma ovviamente ha anche allontanato un annuncio riguardante gli attori che interpreteranno i nuovi supereroi del MCU.

Per fortuna, a far rimanere i fan sul chi vive, in queste ore ci ha pensato il noto portale Murphy's Multiverse, che ha ribalzato un report di Deux Moi: secondo il sito, Maddie Hasson e Tom Ellis sarebbero in lizza per i ruoli di Sue Storm e Reed Richards, rispettivamente, con Daveed Diggs che avrebbe tenuto un'audizione in queste settimane, anche se non viene specificato per quale ruolo. Inoltre, lo stesso report segnala che al momento Michael Provost sarebbe il favorito per Johnny Storm, mentre viene anche segnalato che Jason Biggs avrebbe fatto un'audizione per La cosa.

Naturalmente sottolineiamo come le informazioni fatte circolare da Deux Moi non siano da considerare in alcun modo ufficiali, tuttavia la lista di attori rappresenta un mix certamente interessate, tra star affermate e emergenti: per chi non li conoscesse, Hasson ha lavorato in molti programmi televisivi, come Twisted della ABC Family e l'adattamento di Mr. Mercedes di Stephen King per Peacock, mentre Tom Ellis è conosciuto in tutto il mondo per il suo ruolo da protagonista nella popolare serie tv Lucifer; Diggs, ovviamente, ha ottenuto il grande successo internazionale con Hamilton e da allora ha costruito un curriculum piuttosto solido che include la serie televisiva Snowpiercer e il prossimo film Disney La sirenetta, mentre per quanto riguarda Provost, gli spettatori lo hanno visto in Insatiable e in Fear Street Part 2 – 1978 di Netflix. Infine, Biggs è ovviamente conosciuto per i film di American Pie, ma è anche apparso in Orange Is the New Black e in Law & Order: Special Victims Unit.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti. Dopo il rinvio dei giorni scorsi, lo ricordiamo, Fantastici 4 uscirà il 14 febbraio 2025: per altri contenuti, ecco il nuovo calendario uscite dei Marvel Studios.