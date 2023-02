I Fantastici Quattro: Mila Kunis sarà Sue Storm nel reboot Marvel?

Mila Kunis, secondo voci sempre più insistenti dovute a un suo incontro con il regista Matt Shakman, sarebbe in lizza per un ruolo nel reboot de I Fantastici 4, le cui riprese dovrebbero essere programmate per il 2024.

Il nuovo film sulla prima famiglia Marvel sta ricevendo l’attenzione degli appassionati e degli insider. È di poco tempo fa il tweet di un noto insider che avrebbe rivelato il villain de I Fantastici Quattro, prossimo del regista californiano.

Mail Online ha riacceso ulteriormente l’interesse del pubblico diffondendo delle foto e video della star interprete de Il Cigno Nero durante un incontro con il regista di WandaVision in un ristorante di Hollywood. Ovviamente la cosa ha portato a numerose speculazioni sul fatto che i due avessero da discutere sul prossimo film Marvel Studios.Voci, in effetti, difficili da scartare. I due non hanno ancora avuto la possibilità di lavorare insieme su altri progetti e non ci sono testimonianze di altri incontri fra i due precedenti a questi fotogrammi. Dalle foto sembrerebbe proprio il classico incontro tra filmmaker e interprete atti a confrontarsi su un eventuale lavoro da concordare.

L’idea che viene subito alla mente, in tal senso, è il fatto che l’attrice ucraina possa ottenere il ruolo di Sue Storm nel film sul gruppo di supereroi Marvel. La scelta della Kunis sembrerebbe perfetta se, come sembra, il film dovesse parlare del team in una fase già avanzata del loro ruolo di supereroi. Matt Shakman è stato elusivo nelle sue risposte sul cast de I Fantastici Quattro che dirigerà una volta finito il lavoro su Godzilla and the Titans e i fan non possono fare altro che aspettare notizie più certe e affidarsi ai vari rumor che circolano sulla rete.



Noi, da parte nostra, vigileremo attentamente e vi terremo aggiornati a riguardo.