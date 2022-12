Fantastici Quattro, anche Diego Luna sarà nel film? La star di Andor non nega né conferma

Diego Luna, il protagonista dell'acclamata nuova serie tv del mondo di Star Wars Andor, nominata ai Critics Choice e ai Golden Globes, ha risposto ai rumor che lo vogliono nel cast di Fantastici Quattro, l'attesissimo reboot della saga Fox targato Marvel Studios.

Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, infatti, secondo nuove indiscrezioni arrivate dal celebre scooper My Time to Shine Fantastici Quattro avrà Eiza Gonzalez come Donna Invisibile (o, per lo meno, l'attrice è in super-pole position per il ruolo attualmente), con la Marvel che affiderà il ruolo dei Fantastici Quattro ad attori sud-americani: è bastato pochissimo che i rumor arrivassero fino alla galassia lontana lontana, e il nome di Diego Luna è spuntato per la parte di Reed Richards, alias la Mr Fantastic, leader del gruppo di supereroi e marito di Sue Storm nella mitologia della saga.

Ora, durante un'intervista con Kristian Harloff per il suo show su YouTube, Diego Luna ha commentato i pettegolezzi su Fantastici Quattro, mantenendosi però, come da copione, il più vago possibile, senza confermare né negare nulla: "Guarda, ne stavo parlando proprio stamattina, di questi rumor. Insomma, diciamolo, quando diventi parte di questi rumor, qualsiasi cosa dirai ci sarà sempre qualcuno che non ti crederà, quindi è come se quel rumor sia comunque vero in parte. È semplicemente incredibile la quantità di cose che vedo e sento ora là fuori. L'unica cosa che posso dire è che, per i prossimi due anni, sarò molto impegnato. Quindi al momento non so neanche se tra due anni avrò ancora voglia di stare su un set!".

Gatta ci cova? Come sempre, impossibile dirlo al momento, quindi rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti. Ricordiamo che Fantastici 4 uscirà nel 2025, col rinvio che ha causato un simpatico pattern nella saga della Famiglia Marvel: cliccate sul link evidenziato per saperne di più!