Fantastici Quattro, Bryce Dallas Howard sarà la Donna Invisibile? La risposta della star

Dopo le dichiarazioni di John Krasinski su Mr Fantastic, i fan si stanno domandando chi interpreterà La Donna Invisibile in Fantastici Quattro, prossimo film del MCU: la più 'richiesta' è certamente Emily Blunt, moglie di Krasinski, ma alcuni puntano il dito verso Bryce Dallas Howard.

Ed effettivamente, durante un recente evento stampa per la promozione di Jurassic World Dominion a Città del Messico, un fan ha regalato a Bryce Dallas Howard un Funko Pop di Susan Storm/La Donna Invisibile proprio per via dei numerosi rumor secondo cui l'attrice sarebbe in trattative per il ruolo della famosa supereroina. Tuttavia la star, anche regista di alcuni dei più apprezzati episodi televisivi di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, ha prontamente negato queste indiscrezioni:

"Oh mio Dio!" ha commentato Bryce Dallas Howard con una risata. "Non credo che succederà. Voglio dire, so che nessuno mi ha cercata. Lo giuro su Dio, lo giuro su Dio. Sono solo voci. Ma si, firmerò il Funko per divertimento..."

Ricordiamo che il film dei Fantastici Quattro è attualmente in produzione in casa Marvel Studios, anche se è rimasto recentemente orfano di regista: continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti. Vi ricordiamo che il prossimo film del MCU in uscita nelle sale è Thor: Love and Thunder, previsto per il 6 luglio in Italia (recuperate il nuovo trailer di Thor Love & Thunder), mentre Bryce Dallas Howard sarà vista in Jurassic World Il Dominio, in arrivo dal 2 giugno.