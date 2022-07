Fantastici Quattro, appuntamento rimandato: il cast non sarà annunciato al Comic-Con?

Continuano i rumor e le indiscrezioni intorno a Fantastici Quattro, misterioso ed attesissimo reboot cinematografico della saga sulla Prima Famiglia Marvel prodotto dai Marvel Studios e inserito all'interno del canone del Marvel Cinematic Universe.

Dopo le voci di corridoio sul fatto che Steven Spielberg potrebbe dirigere Fantastici Quattro, ora nuove indiscrezioni anticipano un possibile slittamento dell'appuntamento che i fan stanno aspettando dal 2019, ovvero dall'ultimo Comic-Con frequentato dai Marvel Studios, quando Kevin Feige annunciò la lavorazione di un film dedicato al famoso super-gruppo di supereroi: stando alle nuove informazioni trapelate online, infatti, i Fantastici Quattro non saranno presenti al Comic-Con 2022 previsto per questa settimana da giovedì 21 a domenica 24 luglio.

Il rumor, fatto circolare dal famoso portale TheDisInsider, sostiene che il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige annuncerà il cast di Fantastici Quattro al D23 Expo, che invece si terrà il 9 settembre. L'appuntamento è dunque rimandato? Naturalmente si tratta come al solito di indiscrezioni non confermate in via ufficiale, quindi bisognerà probabilmente aspettare il panel dei Marvel Studios al Comic-Con per sapere come andrà effettivamente. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati sui nostri canali, dato che anche quest'anno seguiremo da vicino tutti gli annunci che arriveranno durante l'evento.

Per altri approfondimenti, ecco gli ultimi possibili leak sul cast di Fantastici Quattro: il film, lo ricordiamo, non ha ancora una data d'uscita, che arriverà presumibilmente insieme al resto delle informazioni così gelosamente custodite dalla Marvel.