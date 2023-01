Fantastici Quattro, Adam Driver è Mr. Fantastic nella nuova fan art!

Marvel è pronta a tuffarsi nella Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe con Ant-Man and the Wasp: Quantumania e tra i personaggi che potrebbero apparire in questo nuovo corso del franchise ci sono anche i Fantastici Quattro, dopo l'apparizione di uno dei loro membri in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Nel film è apparso John Krasinski nel ruolo di Mr. Fantastic. Una brevissima apparizione che non dovrebbe comunque proseguire: John Krasinski parlò del suo futuro da Mr. Fantastic già la scorsa estate dopo l'uscita del film di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch.



Nelle ultime ore si è parlato proprio di Adam Driver come possibile scelta per il leader dei Fantastici Quattro e un artista sui social non ha voluto perdere tempo e ha creato una fan art con la star di Storia di un matrimonio nei panni di Reed Richards.



Nella fan art Driver indossa un costume molto diverso rispetto alle versioni del personaggio che abbiamo conosciuto in passato al cinema.

Voi cosa ne pensate? Ritenete possa che Adam Driver possa essere una buona scelta per il ruolo di Mr. Fantastic?



Tempo fa era stata creata anche una fan art di Adam Driver nei panni di Dottor Destino, villain principale del gruppo di supereroi Marvel. Di recente Driver è comparso nell'ultimo film di Noah Baumbach, dal titolo Rumore bianco, adattamento del romanzo di Don DeLillo.