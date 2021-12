Fantastici 4 e X-Men, quanto hanno cambiato i piani del MCU? Lo rivela Kevin Feige

L'acquisizione di FOX da parte di Disney nel 2019 ha riportato sotto l'egida dei Marvel Studios i diritti di popolarissimi personaggi Marvel come i Fantastici 4 e gli X-Men. Quanto, però, quest'aggiunta ha influito sui piani in corso per lo sviluppo del Marvel Cinematic Universe? Lo spiega Kevin Feige.

Senza ovviamente rivelare nulla su ciò che è stato e sarà, come è solito fare il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, sempre abilissimo nello sviare ed evitare spoiler nelle sue risposte, questi ha recentemente commentato ai microfoni di Collider come l'ingresso nel roster di personaggi utilizzabili nel MCU di due nomi forti come gli X-Men e i Fantastici 4 abbia influito sulle decisioni e i piani per il futuro dei Marvel Studios, in particolare su quelli del Multiverso.

"Credo che l'Antico menzioni [il Multiverso] anche nel primo film di Doctor Strange, quando conduce Stephen Strange in quell'allucinante viaggio mentale. Ed è sempre stato uno degli strumenti narrativi più potenti dei fumetti, uno che devi brandire con cautela, perché non ci vuole molto per esagerare, ma anche uno con 80 di storia per i fumetti, e ora più di 20 per i film, e abbiamo abbastanza personaggi per giocarcela in questo modo" afferma Feige "E poi lo menzioniamo, ovviamente, come parte della farsa di Mysterio in Far From Home. E penso che questi 'giocattoli' siano aumentati grazie all'acquisizione di FOX, ma non abbiano cambiato le tempistiche con cui avevamo intenzione di introdurre l'idea del Multiverso".

Ovviamente, l'aggiunta di svariati nuovi giocattoli, come li chiama il boss Marvel, è da attribuire anche ai vari accordi con Sony, ma adesso il MCU può davvero esplorare i più sconfinati angoli del Multiverso, e sembra proprio questa l'intenzione dei Marvel Studios.