Fantastici 4 vs Superman Legacy: è già sfida sui social, quale film aspettate di più?

Dopo l'annuncio ufficiale del cast di Fantastici 4, che ha confermato le indiscrezioni degli scorsi mesi, i Marvel Studios hanno anche modificato la data d'uscita dell'attesissimo film della Prima Famiglia, mettendolo in rotta di collisione con Superman: Legacy.

Il primo titolo de DCU di James Gunn, infatti, uscirà l'11 luglio 2025, pochi giorni prima dell'attesissimo remake dei Fantastici 4 dei Marvel Studios, il cui nuovo calendario invece lo vede in uscita il 25 luglio 2025, una data precedentemente occupata da Thunderbolts: la sfida Marvel vs DC in quel mese del prossimo anno dunque era già prevista, ma senza dubbio il team di supercriminali avrebbe rappresentato una minaccia non così pericolosa per James Gunn rispetto a quella dell'avvento dei nuovi Fantastici 4.

Sui social i fan stanno già prendendo posizione, dichiarando quale dei due film attendono di più tra Superman: Legacy e Fantastici 4. Molti, inoltre, stanno rievocando altre sfide passate tra i Marvel Studios e il vecchio DC, con la più citata che riguarda sicuramente l'uscita quasi in contemporanea di Captain America: Civil War e Batman vs Superman: Dawn of Justice, usciti lo stesso fine settimana nel 2016.

Voi da che parte state? Ditecelo nei commenti! Per altri contenuti ecco alcuni rumor da tenere a mente su Fantastici 4 in attesa delle prossime novità ufficiali.