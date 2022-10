Fantastici 4: se vero, questo rumor potrebbe deludere tantissimi fan di Dottor Destino

Sono ancora tantissime le cose che i fan non sanno sull'atteso reboot dei Fantastici Quattro dei Marvel Studios che uscirà a febbraio 2025, ma stando ad una nuova indiscrezione uno dei misteri più grossi potrebbe essere appena stato risolto.

Stando alle informazioni raccolte e diffuse dal notissimo insider Jeff Sneider - che qualche ora fa avrebbe anche confermato la data di uscita del prossimo film di Star Wars - Dottor Destino non sarà il villain principale di Fantastic Four: lo scooper non ha fornito ulteriori dettagli in merito, ma l'eventuale assenza del personaggio dal film farebbe presumere altri piani dei Marvel Studios per il famoso villain, soprattutto in vista dei due film crossover Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars - del resto, nel famoso fumetto 'Secret Wars', il villain principale era proprio Dottor Destino.

Da notare tra l'altro che, solo qualche giorno, proprio Jeff Sneider durante il suo podcast The Hot Mic aveva segnalato che Adam Driver potrebbe essere il villain di Fantastic Four, con l'attore che si sarebbe incontrato con i Marvel Studios per un ruolo nel film: a questo punto, non è chiaro se si tratti di Dottor Destino (magari per un cameo in vista di una parte più consistente in futuro) oppure di un villain completamente diverso.

Continueremo a monitorare la situazione per voi, dunque rimanete sintonizzati. Ricordiamo che, dopo i recenti cambiamenti al calendario uscite Marvel Studios, Fantastici 4 è ora atteso per il 14 febbraio 2025.