Fantastici 4, la vera Università della California rivela: 'Ecco come arriveranno nel MCU'

Clifford Johnson, fisico teorico britannico e professore dell'Università della California, che da anni fornisce consulenze per numerosi progetti di Hollywood, ha parlato di come i Fantastici Quattro debutteranno nel Marvel Cinematic Universe.

Johnson è già 'entrato' a far parte della famiglia Marvel Studios, dato che negli ultimi anni ha prestato le sue competenze scientifiche alla produzione di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, e nel corso di una recente intervista ha rivelato la sua idea per l'introduzione dei Fantastici Quattro nel MCU.

Alla base della sua teoria c'è Black Panther, che Johnson ha ricordato essere un importante scienziato nei fumetti: "Wakanda e i Fantastici Quattro dovrebbero connettersi fin dall'inizio, e io ho pensato a come fare. Penso che sarebbe una bella connessione cii fumetti e anche un modo per mostrare la diversità della scienza far si che il Wakanda sia il punto di ingresso dei Fantastici Quattro nel L'universo cinematografico Marvel. In sostanza, gli scienziati wakandiani scoprono una nuova dimensione e lì dentro trovano i Fantastici Quattro, che ne erano rimasti intrappolati. Da lì, li salvano e li portano nel MCU. Se i Marvel Studios dovessero chiamarmi, sarei prontissimo ad elaborare ulteriormente."

Ricordiamo che l'anno scorso, poco dopo la fusione Fox-Disney, Kevin Feige ha annunciato che i franchise di X-Men e Fantastici 4 verranno riavviati all'interno del MCU, ma da allora i dettagli sono stati scarsissimi o quasi del tutto assenti, fatta eccezione per diversi rumor e teorie. Ma, anche considerando la vicinanza fra Black Panther e Fantastici 4 nei fumetti, secondo alcune indiscrezioni tutt'altro che confermate Namor e Dottor Destino dovrebbero essere introdotti in Black Panther 2, con il primo che è stato addirittura citato durante Avengers: Endgame.

