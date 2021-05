Fantastici 4, la VERA reazione di Emily Blunt alle domande e i fancast per il film Marvel

Una clip diventata virale nelle ultime ore mostrava una Emily Blunt piuttosto seccata all'idea di dover rispondere ancora e ancora alla stessa domanda sui casting per i Fantastici 4, ma sarà andata davvero così? A quanto pare, è tutta questione di contesto.

Quando si è tra gli attori più amati di Hollywood, i fancasting per i ruoli più popolari del momento sono praticamente all'ordine del giorno, tanto quanto i rumor e le voci che li accompagnano.

È certamente il caso di Emily Blunt e John Krasinski, che da tempo vengono legati dai fan e del web, alle parti di Reed Richards e Susan Storm nel nuovo film dei Fantastici 4 targato Marvel Studios.

A questo punto, potrete dunque immaginare le domande di rito al riguardo nelle varie interviste, quale che sia il prodotto che le due star stiano promuovendo. E proprio a tal proposito era comparsa online nelle ultime ora una breve clip che mostrava una Blunt particolarmente stufa di sentirsi chiedere sempre la stessa cosa "Sei la terza persona che me lo chiede, ho avuto tre interviste oggi e sei il terzo ad avermelo chiesto", la si sente dire, mentre il reporter di Comicbook risponde "Lo so, lo so".

Una simile reazione ha generato, come al solito, una discussione tra chi dava torto e chi ragione all'attrice, ma la questione è un'altra: il filmato mostrato è stato completamente decontestualizzato.

È lo stesso Chris Killian, infatti, ad aver voluto chiarire la situazione su Twitter, condividendo il filmato per intero e spiegando: "Il contesto è tutto. Per tutti coloro che se la sono presa per una certa clip da 4 secondi con protagonista Emily Blunt condivisa ieri, ho pensato di postare una versione più lunga. Emily è stata adorabile, divertente e molto gentile" afferma il reporter, e aggiunge "E per aggiungere ancora più contesto, quest'intervista è stata girata più di un anno fa".

Come potete vedere dal post che trovate anche in calce alla notizia, infatti, Emily afferma (tra l'altro sempre con aria scherzosa e affatto seccata): "Mi piacciono le domande nerd" alla premessa di Killian, e dopo la famigerata parte del "Sei già la terza persona che me lo chiede", continua "Non so sapete, dovete parlare con Feige di questa cosa. Dovresti chiedere il suo numero. Anzi, te lo do io". E ancora "I fancast sono sempre lusinghieri e davvero piacevoli, ma non li vedo che come qualcosa di ipotetico fino a quando non ingaggiano qualcun altro".

Certo, l'attrice non sembra essere una grande fan dei film sui supereroi, ma cosa accadrà in futuro è ancora da vedere.

I Fantastici 4 arriveranno nelle sale non prima del 2023.