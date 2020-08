I Fantastici 4, in vendita su Ebay la testa originale della Cosa!

È comparsa in vendita su Ebay la testa originale della Cosa utilizzata durante le riprese de I Fantastici 4, primo film dedicato alla famiglia di personaggi Marvel diretto nel 2005 da Tim Story.

L'oggetto di scena è proposto ad un prezzo di 6.399 dollari canadesi (circa 4.787 dollari americani) e proviene da un utente di base in Canada che, come fa notare Comicbook.com, vende online diversi oggetti legati alla cultura geek come steelbook in edizione limitata e statue dedicate a personaggi dei cinecomic.

La produzione del primo capitolo e de I Fantastici 4 e Silver Surfer si è svolta a Vancouver, nella Columbia Britannica, e dunque il venditore potrebbe averli ottenuti da qualcuno del posto che ha partecipato alla realizzazione dei film.

Dopo il disastroso Fantastic 4 - I Fantastici 4, gli iconici personaggi dei fumetti Marvel sono finalmente pronti a fare il loro debutto nel Marvel Cinematic Universe targato Disney, la quale è rientrata in possesso dei loro diritti grazie all'acquisizione della 20th Century Fox. L'arrivo dei Fantastici 4 nel MCU, lo ricordiamo, è stato annunciato ufficialmente da Kevin Feige durante il Comic-Con 2019. Siete curiosi di vedere rivedere i personaggi sul grande schermo? Fatecelo sapere nei commenti.



