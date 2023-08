Fantastici 4, Vanessa Kirby sarà Sue Storm! Svelati nuovi dettagli, Galactus è il villain

Forse ci siamo: nelle scorse ore, infatti, un nuovo flusso di informazioni generato dai più illustri e rinomati scooper dell'industria cinematografica ha fatto circolare tantissimi aggiornamenti su Fantastici 4, progetto Marvel Studios tra i più attesi mai messi in produzione.

Sebbene un annuncio ufficiale non sia ancora arrivato dai Marvel Studios o da Disney, tutto è iniziato quando il famoso podcast The Hot Mic con Jeff Sneider e John Rocha ha svelato in esclusiva che Vanessa Kirby sarà Sue Storm, alias Donna Invisibile, nel reboot della saga per il Marvel Cinematic Universe Il nome della star di Mission: Impossible e The Crown aveva preso a circolare intorno al ruolo già da qualche tempo, ma questo aggiornamento di The Hot Mic in pochi minuti è stato confermato da tutti i maggiori insider del settore, concordi sul fatto che questa volta - almeno apparentemente - dovremmo esserci: Vanessa Kirby sarà in Fantastici Quattro, e la conferma definitiva da parte dello studio arriverà probabilmente al termine degli scioperi di Hollywood.

Ma non finisce qui: in altri aggiornamenti, e anche in questo caso i più seguiti scooper del settore sembrano concordare, è stato anticipato che Joseph Quinn interpreterà Johnny Storm, Ebon Moss-Bachrach farà parte del film in un ruolo attualmente sconosciuto (probabilmente quello di Ben Grimm, alias La cosa) e Galactus sarà il villain principale: a proposito del mitico cattivo Marvel, tutti gli insider sostengono che il ruolo è stato effettivamente offerto ad Antonio Banderas qualche mese fa, ma al momento non si hanno aggiornamenti sulla decisione della star spagnola.

Vi terremo aggiornati, continuate a seguirci.