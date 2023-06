Fantastici 4, Vanessa Kirby sarà Sue Storm? 'Sarebbe un onore'

Pochi casting sono stati così chiacchierati, in ambito Marvel Cinematic Universe, quanto quello per i Fantastici 4: Reed Richards e soci sono tra le new entry più attese del franchise e tra i personaggi più iconici della Casa delle Idee, per cui era logico che sui nomi dei protagonisti prendessero a saltar fuori nuove ipotesi a cadenza giornaliera.

Nonostante alcuni insider ritengano ormai sicura la scelta di Margot Robbie come Donna Invisibile, dunque, voci sempre più insistenti parlano di una Vanessa Kirby pronta a fare il suo ingresso trionfale nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo del volto femminile della più amata delle famiglie appartenenti all'universo Marvel.

Voci che, stando alle dichiarazioni raccolte in queste ore, non creano alcun problema alla diretta interessata, che anzi valuterebbe volentieri un'eventuale offerta degli Studios: "Sarebbe un onore" è stato il breve ma significativo commento dell'attrice di Pieces of a Woman, al quale subito ha fatto eco quello della co-star di Mission: Impossible 7 Pom Klementieff ("Potremmo lavorare insieme!").

Cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere Vanessa Kirby nei panni di Susan Storm? Diteci la vostra nei commenti! Altri rumor, intanto, parlano di Antonio Banderas come possibile Galactus del Marvel Cinematic Universe: l'unica certezza, comunque, è che al momento non ci siano certezze al riguardo.