Fantastici 4, Vanessa Kirby risponde ai rumor su Sue Storm: 'Sarei onorata dal ruolo'

Il casting di Fantastici Quattro è diventato l'argomento del giorno quando, da Hollywood, è arrivata la conferma ufficiale che Pedro Pascal è in trattative per il ruolo di Reed Richards mentre Javier Bardem è in lizza per Galactus.

Nel frattempo, dal tappeto rosso di Parigi durante la premiere mondiale di Napoleon di Ridley Scott, l'attrice della saga di Mission: Impossible e della serie tv The Crown Vanessa Kirby ha risposto ai rumor che la vogliono nei panni di Sue Storm nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe. Come di certo saprete, secondo la maggior parte degli insider Vanessa Kirby è il nome più caldo in assoluto per la parte della Donna Invisibile e ancora la prima scelta della Marvel, con alcuni scooper che hanno riportato che la sua presenza nel film è stata blindata addirittura prima dell'inizio degli scioperi di Hollywood. Tuttavia, in attesa di un annuncio ufficiale, Vanessa Kirby non si è sbilanciata sul cast di Fantastici 4, e ha dichiarato: "Non so niente, dovete chiedere alla Marvel. Posso dire che ne sarei molto onorata".

La tipica risposta di protocollo di chi sa ma non può dire troppo per paura dei cecchini di Kevin Feige? Ne sapremo di più nei prossimi giorni, dato che i tempi sembrano ormai maturi per un annuncio ufficiale da parte dei Marvel Studios.

Fantastici 4 uscirà il 2 maggio 2025.