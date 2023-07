Fantastici 4, Vanessa Kirby sulla possibilità di interpretare Sue Storm:'Un vero onore'

Il progetto del primo film dei Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe è ancora avvolto da molti dubbi. Dopo l'annuncio del regista Matt Shankman, che avrà in mano le redini della regia, si attendono novità anche sul casting. Una delle voci più diffuse degli ultimi tempi è l'ipotesi di Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm.

Kirby non ha mai chiuso la porta a quest'eventualità e di recente ha ribadito a Variety la sua approvazione ad un'eventuale proposta da parte della produzione:"Sarebbe un onore interpretare Sue Storm. È fantastica e sarebbe un vero onore" ha dichiarato sul red carpet della première di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno.



Anche a giugno Vanessa Kirby aveva aperto all'ipotesi Sue Storm. Matt Shankman ha raccontato di ritenere alcune opzioni di fan casting dei Fantastici 4 davvero bizzarre:"Amo questi personaggi. Adoro la possibilità di portarli nell'MCU e voglio davvero che le cose vadano bene e so che là fuori sono tutti entusiasti e si sentono appassionati allo stesso modo nel volerlo fare bene. E quindi lo incoraggio. Penso che sia fantastico. Ma sì, non ho risposte in anticipo sul casting per nessuno oggi".



Sue Storm, alias Donna Invisibile, sul grande schermo è stata interpretata da Rebecca Staab in The Fantastic Four nel 1994 (mai distribuito ufficialmente), e soprattutto Jessica Alba in I Fantastici 4 (2005) e I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007) e da Kate Mara nel disastrato Fantastic 4 - I Fantastici 4 (2015).



Tra i rumor anche Margot Robbie come Donna Invisibile; al momento non ci sono conferme su nessuna delle attrici menzionate per il ruolo.