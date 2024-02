Fantastici 4, in che universo sarà ambientato il film con Pedro Pascal?

Finalmente ci siamo: i Marvel Studios hanno annunciato il cast e il titolo ufficiale di The Fantastic 4, l'atteso reboot della saga targata per la prima volta MCU, ma ora che l'identità degli attori è stata confermata i fan sono già pronti a farsi nuove domande.

Una delle più intriganti riguarda l'ambientazione di The Fantastic 4, e soprattutto l'universo nel quale avrà luogo l'avventura degli eroi Marvel: come abbiamo notato in una recente pubblicazione, il primo poster di The Fantastic 4 sembra confermare un setting anni '60, già abbondantemente anticipato dalle indiscrezioni dei giorni scorsi, ma anche se i Marvel Studios hanno fornito ai fan grossi indizi in tal senso con il reveal della prima immagine ufficiale, chiaramente c'è qualcosa che non quadra.

Ad esempio è possibile che i Fantastici 4 apparterranno ad una realtà alternativa del MCU e non a quella principale che è stata protagonista della Saga dell'Infinito e di gran parte della Saga del Multiverso: questo perché, ovviamente, se la loro storia fosse iniziata negli anni '60 del MCU 'principale', come mai gli altri supereroi e il resto del mondo non hanno mai sentito parlare di loro? Una possibilità è che The Fantastic 4 inizi nel presente del MCU per poi catapultare i protagonisti nel passato tramite i viaggi nel tempo, ma dato che il film sarà al centro della Saga del Multiverso è lecito supporre che i Fantastici 4 arriveranno nel MCU per contribuire a sconfiggere Kang e impedire il collasso delle realtà alternative.

Ricordiamo che il cast sarà formato da Pedro Pascal nei panni di Mister Fantastic, Vanessa Kirby in quelli di Donna Invisibile, Ebon Moss-Bachrach nel ruolo de La cosa e Joseph Quinn in quello di Johnny Storm/ Torcia Umana. L'uscita è fissata al 25 luglio 2025, cosa che metterà The Fantastic 4 in rotta di collisione con Superman: Legacy.