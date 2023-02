I Fantastici 4, è ufficiale: la riprese inizieranno nel 2024!

Dopo la sua dipartita da Star Trek 4 , al mondo intero era ormai chiaro che il regista si stesse avvicinando sempre di più alla direzione del reboot dei Fantastici 4.

"E' stata una bella esperienza quella di lavorare su 'Star Trek' per poco più di un anno, lavorare a stretto contatto con J.J. Abrams e tutti quelli della Paramount, adoro il franchise, e amo il cast che J.J. ha creato, e sarebbe stato un piacere immenso lavorare insieme a loro per un quarto capitolo", ha affermato il regista per TheWrap.

Il regista continua dicendo che "Ogni film ha il suo percorso e le sue tempistiche, che possono essere mutevoli, e quindi quanto l'opportunità di 'I Fantastici 4', era troppo difficile rinunciarci, e tornare alla Marvel, dove ho lavorato su 'WandaVision', con i miei fantastici collaboratori".

"E' come una famiglia lì, quindi tornare e affrontare qualcosa che amo davvero, e in qualcosa che è similare sotto diversi punti di vista: sono stati lanciati entrambi negli anni '60 e nello stesso momento, trattano entrambi dell'ottimismo e dell'osservare le stelle e la tecnologia e come possano risolvere tutto. Entrambi parlano della famiglia - della famiglia che hai, di quella che costruisci. E' pieno di parallelismi, e mi toccano il cuore equamente, quindi sono molto emozionato di lavorare su 'I Fantastici 4'", ha continuato Matt Shakman.



In attese su ulteriori informazioni su I Fantastici 4 di Matt Shakman, vi informiamo su un nuovo scoop che vedrebbe Gosling in pole position per un ruolo per il reboot.